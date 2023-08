Malcolm Poynter: "Das Hässliche zieht mich an"

Das Empfangskomitee am Eingang zur ehemaligen Gärtnerei in Schlägl lächelt smart, aber ungerührt. "Die tun nichts", scherzt Malcolm Poynter, der Schöpfer der täuschend echt aussehenden Kreaturen. Im Hintergrund wummert die Musik der Sex Pistols, später von Florence + The Machine. Zwei Lieblingsbands des 77-jährigen Künstlers aus London, der seit 2008 in dem teilweise renovierten, 3400 Quadratmeter großen Areal arbeitet, isst und schläft.