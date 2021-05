Die 22-jährige Abtenauerin Anna Buchegger ist die Gewinnerin der ORF-Castingshow "Starmania 21". Und jetzt? OÖNachrichten: Anna Buchegger, Siegerin von Starmania 21. Wie fühlt sich das nach einmal drüber schlafen an? Anna Buchegger: Fühlt sich gut an. Es ist eine große Bestätigung, wenn Menschen für dich anrufen oder SMS schicken. Da merkt man, dass man etwas richtig gemacht hat. Was haben Sie richtig gemacht? Ich habe die Töne getroffen. Das haben andere auch. Ich habe immer versucht, ehrlich