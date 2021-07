Das Gustav Mahler Festival am Attersee setzt über Konzerte und Diskussionen Akzente in der Sommerfrische-Gegend. Größtenteils am Attersee entstand Mahlers Zweite Symphonie: ein Monolith von radikal neuen Impulsen, der durch das große Orchester, den mächtigen Chor und zwei Solostimmen überwältigenden Klang entwickelt. Hermann Behn bearbeitete den Orchesterpart 1896 für zwei Klaviere. Chor, Alt- und Sopransolo blieben.

Als "Highlight" des Festivals war eine Aufführung der "Zweiten" in dieser Form angekündigt – mit dem Finalsatz wurde das Versprechen am Samstag auf Schloss Kammer in Schörfling prächtig eingelöst. Dort hoben die wunderbar dunkle und tiefgründige Mezzo-Stimme von Iris Vermillion und der kräftig leuchtende Sopran von Birgid Steinberger mit dem Bachchor Salzburg unter der Leitung von Jörn Andresen zum Hymnus an das ewige Leben an. Der Klaviersatz lag in den Händen von Christiane Behn und Emiliano Ramniceanu; versiert legten sie den Gang durch die Epochensymphonie. Das Visionäre in Mahlers Klangwelt, die bizarren wie transzendenten Momente und vor allem die Imagination der Orchesterinstrumente fehlten hier leider. (kw)

Fazit: Mahlers Kosmos leuchtete im Festsaal auf Schloss Kammer.