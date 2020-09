Ganz besonders zeichnen sich heuer die Musiktage Mondsee durch eine clevere wie bereichernde Programmlinie aus. Bezüge zu Bartók bilden die Hauptader, Abstecher zum Jahresregenten Beethoven fügen sich dazu gut ein. Bartóks heftige Abkehr gegen den Nationalsozialismus und seine Exilzeit in den USA gaben Anlass zur Aufführung der selten gespielten „Contrasts“; noch in Ungarn komponiert und vollständig in New York mit den Widmungsträgern Josef