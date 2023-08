Madonna feiert ihren 65. Geburtstag und ihr Leben

Nur ein paar freie Tage zwischen zwei bereits ausverkauften Konzerten in Toronto und Montreal wollte sich Madonna gönnen, um heute, 16. August, ihren 65. Geburtstag zu feiern. Doch dann kam alles anders. Eine schwere bakterielle Infektion brachte den Popstar im Juni für mehrere Tage auf die Intensivstation eines Krankenhauses in New York.

Den Start ihrer seit Langem geplanten "Celebration Tour" musste Madonna verschieben. Frühestens im Oktober soll die Tournee nun in Europa starten. Sie sei "auf dem Weg der Besserung", hatte Madonna kurz nach ihrem Krankenhausaufenthalt mitgeteilt. Die Krankheit hatte den Superstar mitten aus den Tourvorbereitungen gerissen. Mit der "Celebration Tour" will Madonna nicht nur ihren Geburtstag feiern, sondern auch ihr 40-jähriges Karrierejubiläum.

Geboren wurde Madonna Louise Ciccone 1958 im US-Bundesstaat Michigan in eine italienisch-stämmige Großfamilie. Ihre Mutter starb, als sie noch ein kleines Mädchen war. Nach dem Schulabschluss ging Madonna nach New York, hielt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser und begann, an einer Karriere als Tänzerin und Sängerin zu werkeln. Bei ersten Auftritten entdeckte sie schließlich der vor Kurzem verstorbene Musikmanager Seymour Stein und nahm sie unter Vertrag.

40-jähriges Karrierejubiläum

Schon das erste Album "Madonna" wurde ein Erfolg – und legte 1983 den Grundstein für eine phänomenale Weltkarriere: rund ein Dutzend weitere Alben, hunderte Millionen Mal verkauft, weitere Erfolge als Schauspielerin und unzählige Auszeichnungen. Viele Songs der "Queen of Pop" sind längst Klassiker – etwa "Material Girl", "Like a Virgin" oder "Like a Prayer". Über die Jahrzehnte schaffte Madonna zudem gleich mehrere Comebacks – sie scheint die Regeln ihrer Karriere vollkommen selbst zu diktieren und gilt als erste Frau, die als Popstar die komplette Kontrolle über ihre Musik und das eigene Image erlangte.

Auch privat ließ sich Madonna nie reinreden. Zweimal war sie verheiratet, erst mit US-Schauspieler Sean Penn, dann mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie, zudem zeigte sie sich immer wieder in unterschiedlichen Beziehungen. Neben zwei leiblichen Kindern hat Madonna vier Kinder adoptiert. Erst habe sie lange nicht Mutter werden wollen, dann habe sie die Rolle überwältigt, schrieb die Musikerin vor Kurzem bei Instagram. "Meine Kinder sind alle Superstars und ich bin glücklich, dass ihre Seelen sich mich als Mutter ausgesucht haben."

