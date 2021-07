Madame Jourdain ist reich, schön und ein bisschen eigensinnig. Nun hat sie sich in den Kopf gesetzt, ein Star zu werden, um damit beim schönen Louis Meme landen zu können. Der Plan hat allerdings einen Haken: Madame hat zur Popularität weder Ideen noch Talente. Und so traktiert sie den Hofstaat, übt sich im Cellospiel, wirft sich in die Robe der Varietétänzerin. Alles nichts – selbst eine Karriere als Königin, Heilige oder Mordopfer scheint irgendwie unpassend ...