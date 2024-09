"Macht loszulassen, ist das Schwerste, das wir Menschen lernen müssen"

Guy Ben-Aharon gibt sein Regiedebüt am Landestheater Linz.

„Oh Gott!“ nennt die israelische Autorin Anat Gov (1953-2012) ihre Komödie, in der selbiger verzweifelt eine Psychotherapeutin aufsucht. Guy Ben-Aharon hat sich das Stück für seine erste Inszenierung am Linzer Landestheater gewünscht. „Was bedeutet Gott für uns in einer modernen Welt? Welche Hoffnung gibt es? Das Stück stellt uns Fragen über uns selbst.