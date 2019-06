Maceo Parker verwandelte das Brucknerhaus in eine Dancehall

Der Mann verkörpert zweifellos Musikgeschichte, und sein Einfluss auf Soul und Funk während der vergangenen fünfzig Jahre kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 1943 wurde der Altsaxophonist Maceo Parker in North Carolina geboren. Gerade einmal 20 Jahre war Parker alt, als er auf Vermittlung seines Bruders Melvin vom Soul-Titanen James Brown engagiert wurde.

Zwei Weltkarrieren begannen, ein Dream-Team hatte sich formiert. Zwei der größten Erfolge Browns stammen von Parker, "Papa’s Got A Brand New Bag" und "Cold Sweat".

Am Samstag schaute dieser Maceo Parker mit aktueller Band im Rahmen seiner aktuellen "It’s All About Love"-Tour im Linzer Brucknerhaus vorbei. Zu Beginn wunderte er sich über den Saal, weil er normalerweise ohne Stühle zum Tanzen aufspiele. Aber es gelang ihm und seinen mit allen Wassern gewaschenen Profis sehr rasch, den zahlreich erschienenen Fans Beine zu machen.

Dem Groove tat es gut

Man muss jetzt Mitklatschspiele und animiertes gemeinsames Singen nicht mögen, aber dem Groove im Saal tat das zweifellos gut. Aus dem ehrwürdigen Brucknerhaus eine Dancehall zu formen, ist schon eine veritable Leistung. Ironie spielt mittlerweile auch eine gewisse Rolle. Parker witzelt über den Jazz, um gleich darauf Duke Ellingtons "Satin Doll" zu intonieren, aber in so wahnwitzigem Tempo, dass die Band nach circa fünfzig Sekunden fertig ist.

Auch seine eingestreuten Tänzchen wirken mittlerweile ein wenig ungelenk, aber gerade das macht vielleicht ihren Charme aus. Hommagen an Weggefährten wie Marvin Gaye berühren, großartig singt er einige Ray-Charles-Klassiker. Zudem verfügt er nach wie vor über einen scharfen Ton, spielt sein Sax angriffslustig und leidenschaftlich, erweist sich als feiner Flötist.

Und die Band vermittelt Feuer und Intensität, großartig das Rhythmus-Duo Rodney "Skeet" Curtis am Bass und Drummerin Nikki Glaspie, kraftvoll und schnörkellos Posaunist Greg Boyer als zweiter Bläser.

Fazit: Ein temporeicher, unterhaltsamer Abend, der auch auf die Patina von Message und Sounds verwies, aber letztlich Fans und Musiker beglückte.