Das mag vielleicht nicht am Konzept selbst liegen, denn Barrie Koskys Inszenierung wurde 2016 in Zürich nicht zu Unrecht bejubelt, aber offensichtlich hatte der australische Regisseur für Wien keine Zeit und überließ Sylvie Döring die szenische Einstudierung, und da mag so manches an Koskys Impulsivität und Intensität vor allem im Bereich der Personenführung verloren gegangen sein.