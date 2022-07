"Lysistrata": Der Frauen Frustspiel für den Frieden

Frauen sind Friedensstifter, nicht nur Studien zufolge. Den Braunauer Frauen ist es zu verdanken, dass die Stadt am 2. Mai 1945 nicht zerstört, sondern kampflos übergeben wurde. Auch daran anknüpfend erzählt das Bauhoftheater Braunau mit Aristophanes’ antiker Komödie "Lysistrata" eine Friedensgeschichte in Zeiten des Krieges: Dessen überdrüssig, erzwingen die Frauen von Athen und Sparta von ihren Männern den Frieden durch Liebesentzug. Robert Ortners und Wolfgang Dorfners Fassung und Inszenierung ist reich an Wortwitz und Pointen, die ein Ensemble aus Profis und Amateuren spielfreudig zündet. (kasch)

Fazit: Ein freches "Frustspiel" als kurzweiliges Lustspiel mit Geschlechterklischees vor ernstem Hintergrund.

Kirchenplatz, noch bis 6. 8. , Karten: 07722 / 64 362, bauhoftheater.at