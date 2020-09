Lyrikerin aus Molln hat Chance auf den Buchpreis

Bild: (C) Michael Inmann

"Ich bin sehr überrascht", sagt Verena Stauffer. "Damit konnte ich nicht rechnen." Die aus Molln stammende Dichterin schaffte, was bis jetzt nur einer Handvoll Lyriker gelang: Sie wurde mit ihrem Gedichtband "Ousia" für den österreichischen Buchpreis nominiert. "In einer Reihe mit Dichtern wie Friederike Mayröcker zu stehen, ist eine Ehre", sagt die 42-Jährige, die mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Hendrik Jackson, und vier Kindern in Wien lebt.

Helena Adler: doppelte Chance

Insgesamt gab die Jury gestern zehn Autoren auf der Longlist bekannt. Helena Adler ("Die Infantin trägt den Scheitel links") ist die einzige Österreicherin, die gleichzeitig für den deutschen und den österreichischen Buchpreis nominiert wurde. Bereits zum zweiten Mal steht ein Werk der aus Linz stammenden Karin Peschka ("Putzt euch, tanzt, lacht") auf der Liste. Weiters nominiert sind Xaver Bayer ("Geschichten mit Marianne"), Monika Helfer ("Die Bagage"), Melitta Breznik ("Mutter. Chronik eines Abschieds"), Ludwig Fels ("Mondbeben"), Michael Stavaric ("Fremdes Licht"), Cornelia Travnicek ("Feenstaub") und Ilija Trojanow ("Doppelte Spur"). Am 8. Oktober wird die Shortlist verlautbart, am 9. November wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis vergeben.

Für den Debütpreis (10.000 Euro) schlug die Jury neben Mercedes Spannagel ("Das Palais muss brennen") zwei oberösterreichische Autoren vor: den aus Vöcklabruck stammenden Leander Fischer ("Die Forelle") und den gebürtigen Linzer Gunther Neumann ("Über allem und nichts"). (hes)