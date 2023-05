Lyrik in schönem Ambiente

Hochkarätige Literatur an den herrlichen, architektonisch wertvollen Orten Steyrs“: Das verspricht die Intendantin der 28. Literaturtage Steyr, Karin Fleischanderl (62) im Gespräch mit was ist los?. In den Arkadenhöfen und Gastgärten der Altstadt sowie im denkmalgeschützten Museum Arbeitswelt erwartet Besucher von 26. bis 28. Mai wieder „eine große Vielfalt an literarischen Ausdrucksformen“, wie die Publizistin aus Steyr sagt.