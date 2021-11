"Lustige Witwe" und "Annie" 2022 in Bad Hall

Ab der kommenden Saison wird der Professor der Linzer Bruckneruniversität im herausragend renovierten und 2018 wiedereröffneten Stadttheater (knapp 500 Sitzplätze) nun auch die Operetten-Formate verantworten. Vergangene Woche beschloss der Bad Haller Gemeinderat einstimmig das Programm des neuen Intendanten für 2022. Demnach wird beim Operettenfestival (2. Juli bis 6. August 2022) Franz Lehárs "Die lustige Witwe" mit den Welthits "Heut geh ich ins Maxim" und "Vilja-Lied" in der Regie von Dietmar Strasser (ehemaliges Direktions-Mitglied der Volksoper) in der Zeit der 1920er-Jahre auf die Bühne kommen. Unter anderem ist Publikumsliebling Franz Suhrada – zuletzt als Doolittle in "My Fair Lady" (2016) – in der Rolle des Kanzleirates Njegus angekündigt.

Ab 8. Oktober (bis 5. November) wird nach 2012 das Familienmusical "Annie" von Charles Strouse erneut auf dem Spielplan stehen. Mit der renommierten Crew der MTA "Musical Theater Academy" (Susanne Kerbl, Gottfried Angerer und Alexander Novikov) packen die in den vergangenen Jahren bereits bewährten Kräfte auch im kommenden Jahr wieder an. Thomas Kerbl: "In diesen krisenhaften Zeiten freut es mich, immerhin diesen Ausblick für das kommende Jahr geben zu können."

Bad Hall, Musical- und Operettenfestival 2022, Info und Karten: www.stadttheater-badhall.com, Tel: 07258/7755-0