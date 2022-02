Wie ein Geist gleitet sie langsam aus dem hinteren Bühnendunkel ins Licht: Etwas Nebulöses, Geheimnisvolles, Ungreifbares umgibt sie bis zum Ende. "Lulu" spürt Choreograf Stasa Zurovac, der ehemalige Landestheater-Ballettmeister, in seinem Tanz-Theater-Musik-Monodrama nach, inspiriert von Frank Wedekinds Tragödien "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora".

Ein Mädchen aus der Gosse, das zur Geliebten gemacht, als Ehefrau weitergereicht wird. Eine Femme fatale und Rächerin, deren Männer alle sterben. Sie selbst endet, wo sie begonnen hat: in der Gosse. So die Geschichte in aller Kürze, die das Stück jedoch nicht linear erzählt. Vielmehr reihen sich einzelne Szenen als Bilder aneinander, in denen Andressa Miyazato, ehemaliges Mitglied im Landestheater-Ensemble, in Gefühlswelten eintauchen lässt. Vor allem Einsamkeit und Traurigkeit umhüllen ihre "Lulu". Emotionen, die auch Alexander Balanescu als ihr musikalischer Begleiter in seinem Klagelied auf der Geige anstimmt.

Projektionsfläche für andere

Ein Frack mit Hut auf einem Herrendiener repräsentiert die Männer, die "Lulu" umschwirren wie die Motten das Licht. Sie dient ihnen vor allem als Projektionsfläche ihrer eigenen Wünsche. Der Frackärmel, in den Andressa Miyazato mit ihrer Hand schlüpft, scheint sie weniger zu umschlingen, als vielmehr zu verschlingen, als würde sie absorbiert werden.

Immer wieder erinnern ihre Bewegungen an eine Marionette, deren Fäden andere ziehen. Wie die Männer wechseln ihre Kleider, Weiß zu Schwarz zu Weiß.

Unheilvoll verkehrt sich auch die Symbolik eines Straußes roter Rosen, eigentlich Sinnbild für die Liebe. Am Ende wandelt Lulu oder die Hülle, die von ihr übrig geblieben ist, über die Bühne, den Strauß im Arm. Eine Rose nach der anderen fällt zu Boden, einem Freier nach dem anderen gleich. Lange hält sie eine einzige weiße Rose in der Hand, ein Schatz, kostbar wie ein Leben. Sie wird zuletzt beklemmend den Frack am Herrendiener zieren. Langer, starker Beifall.

Fazit: Eine atmosphärisch dichte Stunde, mit Andressa Miyazato als ausdrucksvolle Tänzerin.