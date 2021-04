Lukas Johannes Aigner greift wieder zu Pinsel und Farbe

Ein halbes Jahr lang konnte Lukas Johannes Aigner nicht malen. Im Oktober musste der Künstler sein Atelier in der Waltherstraße räumen – ohne ein Ersatzquartier zu haben. So packte er Pinsel, Farben und Leinwand in ein Zwischenlager im Keller und machte sich auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.