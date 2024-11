Lucky-Luke-Originale erzielten bei Auktion 2,2 Millionen Euro

Christie's versteigerte am Freitag erstmals Originale aus Lucky-Luke-Comics, eine "Weltpremiere" nach Angaben des Auktionshauses. Die 50 Originalseiten des belgischen Zeichners Morris erzielten insgesamt knapp 2,2 Millionen Euro. Die meisten Einzelseiten wechselten für 60 bis 70.000 Euro den Besitzer.

"Das erinnert mich an meine Kindheit", sagte Dominique Puts und beugte sich in der Galerie des Pariser Auktionshauses Christie's über eine schwarz-weiße Zeichnung einer Saloon-Szene. Der 67-Jährige ist schon seit sechs Jahrzehnten Fan und kennt jede Seite, wie er mit Stolz erzählte. "Aber mitbieten kann ich mir nicht leisten", fügte er lächelnd hinzu.

Die Gebrüder Dalton (rechts) spielen in den Lucky-Luke-Bänden eine sehr wichtige Rolle. Sie wollen sich an Lucky Luke für den Tod ihrer Vorfahren rächen. Charakteristisch für die Daltons ist ihre unglaubliche Dummheit. Bild: ORF-PHOTOGRAPHIE

"Morris ist der letzte Autor dieser Kategorie, der noch nicht auf dem Markt war", sagt der Leiter des Verkaufs bei Christie's, Vincent Belloy. Dabei sei der Zeichner von Lucky Luke "einer der herausragendsten Comic-Künstler im französischsprachigen Raum". Morris stehe in einer Reihe mit den Zeichnern von Asterix und Obelix sowie von Tim und Struppi, fügte Belloy hinzu.

Morris' Stil sei "klar, effizient und dynamisch" und damit sehr modern, meint Belloy. In der Serie spiegle sich auch die Geschichte des sogenannten Wilden Westens der USA wider. Darin kommen etwa die berühmten Cowboys Billy The Kid und Jesse James oder die Abenteurerin Calamity Jane vor.

Lucky Luke besiegt in den einzelnen Bänden reihenweise Ganoven, sei es durch seine Gerissenheit, sein Glück oder den schnellen Griff zum Revolver. Was jeder Fan weiß: Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten.

Lucky Luke gibt es seit 1947

Morris, der mit bürgerlichem Namen Maurice de Bevere hieß, schuf 1947 die schlaksige Cowboy-Figur. Als Morris 2001 im Alter von 77 Jahren starb, hinterließ er 72 Bände. Zunächst hatte er die Geschichten selber geschrieben, später konzentrierte er sich auf die Zeichnungen und vertraute die Szenarien dem französischen Autor René Goscinny an. Die beiden hatten sich in New York kennengelernt und arbeiteten bis zu Goscinnys Tod 1977 zusammen.

Maurice de Bévère, der geistige Vater von Lucky Luke, ist besser bekannt unter dem Künstlernamen Morris und gilt als einer der überragenden Comicautoren des 20. Jahrhunderts. Er ist 1923 in Belgien geboren und starb am 16. Juli 2001 in Brüssel. Bild: privat

Nach Morris' Tod im Jahr 2001 wurde die Serie von mehreren Zeichnern weitergeführt. Die Erben des Erfinders verdienten weiter daran und hatten es nicht eilig, Originalzeichnungen zu verkaufen. Lucky Luke wurde in 30 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 300 Millionen Mal verkauft.

Dem Erfolg fiel auch Lukes Vorliebe für Zigaretten zum Opfer. Die ersten 37 Jahre hatte er stets eine im Mund. Ab dem Jahr 1983 wurde diese dann durch einen Grashalm ersetzt - nicht zuletzt wegen eines geänderten Bewusstseins für den Vorbildcharakter von Comic-Helden.

Seit sieben Jahrzehnten sorgt Lucky Luke gemeinsam mit seinem Pferd Jolly Jumper und dem nicht besonders wachsamen Wachhund Rantanplan für Recht und Ordnung im Wilden Westen. Bild: ORF-PHOTOGRAPHIE

"Die Geschichten, die René Goscinny geschrieben hat, sind lustiger", findet sein langjähriger Fan Dominique Puts. Er liest die Abenteuer des Cowboys auch heute noch gerne: "Ich entdecke immer wieder etwas Neues in den Geschichten".

Nahezu zeitgleich zur Versteigerung der Originale kam auch der jüngste Band der Serie raus: Unter dem Titel "Letzte Runde für die Daltons" geht es unter anderem um die Kultur deutscher Einwanderer im Wilden Westen.

