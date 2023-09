Lucas' Weltraumkuh wird weiter gemolken

Bisher fiel es den Machern schwer, die Qualität konstant hoch zu halten. Während "The Mandalorian" mit Baby Yoda und "Andor", ein Spin-off zum Film "Rogue One", viel Zustimmung bekamen, fiel "Obi-Wan Kenobi" bei den Fans ziemlich durch. Jetzt gibt’s "Ahsoka" auf Disney+ sehen. Der Name sagt nur Fans etwas. Ahsoka Tano war die Schülerin Anakin Skywalkers, als dieser selbst noch ein Auszubildender in den Fertigkeiten der Macht war, ehe er zum Superschurken Darth Vader mutierte.