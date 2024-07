Lucas Fendrich über sein Künstlerleben: „Es ist ein Tanz auf der Klinge“

Bis zum Frühjahr 2020 lief alles perfekt für Lucas Fendrich: Mit seiner Band Hunger schrieb er etliche Hits – einen davon setzte sogar Superstar Taylor Swift auf ihre Playlist –, er gab Konzerte, spielte in den USA. Doch dann kam Corona, die Amerika-Tour musste nach dem zweiten Konzert in New York abgesagt werden und die Luft war draußen. „Ich hatte eine Art Burn-out, alles war zach“, erzählt der 39-Jährige Sohn von Austropop-Legende Rainhard Fendrich.