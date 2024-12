Low Budget statt No Budget: Falkner ermittelt wieder

Im Bezirksaltenheim Gaspoltshofen herrscht Alltagsbetrieb. Das Mittagessen wird gerade ausgeliefert, Bewohner kommen von ihren Spaziergängen zurück, die Betreuer wuseln durch das Haus. Nur im Eingangsbereich stimmt was nicht. Ein großgewachsener Mann mit Trenchcoat ist gerade mit seinem roten Mini umständlich in eine Parklücke gefahren. In seinem Mundwinkel steckt eine Zigarre. Er kratzt sich am Hinterkopf, gähnt und latscht durch die Eingangstür.