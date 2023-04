Louise Lecavalier, Grande Dame des zeitgenössischen Tanzes, kommt nach Linz

OÖNachrichten: Was hat Sie mit 15 Jahren zum Tanzen gebracht? Louise Lecavalier: Der Tanz hat mich wie im Flug eingefangen. In der High School habe ich auch ein bisschen Theater und Leichtathletik gemacht, aber nichts von beidem hat mich so in seinen Bann gezogen wie der Tanz. Neben der Lust, frei zu improvisiere und Schritte von anderen zu lernen, habe ich im Tanz entdeckt,