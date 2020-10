Lotte de Beer wird neue Direktorin der Volksoper

Erstmals wird eine Frau eines der großen Wiener Opernhäuser leiten: Wie Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bekannt gab, wird die Niederländerin Lotte de Beer ab 2022 als Nachfolgerin von Robert Meyer zur künstlerischen Direktorin der Volksoper bestellt.

„Einen großen Teil des jungen Publikums haben wir verloren – deshalb ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit für mich, Verantwortung zu übernehmen“, zeigte sich die energiegeladene Regisseurin bei ihrer Vorstellung überzeugt von ihrer ersten großen Leitungsfunktion. Die am 11. August 1981 geborene de Beer sprach sich deshalb dezidiert gegen den vermeintlichen Widerspruch von „hoher Kunst“ und Unterhaltung aus. Kunst müsse ein Ort werden, „wo man gleichzeitig berührt und entertaint werden kann“. Dabei gehe es ihr nicht um Zerstörung bestehender Traditionen. „Statt Dekonstruktion und schockieren will ich künstlerisch bezaubern“, so de Beer. Die große Geste bringe nichts, wenn das Publikum wegbleibe.

Beworben hatten sich für die Direktion der Volksoper neben de Beer noch 32 weitere Interessenten – darunter auch der amtierende Hauschef Robert Meyer, der seit 2007 die Volksoper führt.

Video:

