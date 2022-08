Lotte de Beer startet als Chefin der Volksoper

Die Niederländerin startet in ihre Amtszeit. Schon vorab hat sie Akzente gesetzt: Sie verpflichtete mit Omer Meir Wellber einen neuen Musikdirektor und gründete erstmals ein Opernstudio. Höhepunkt des Auftaktwochenendes ist die Premiere von Millöckers Operette "Die Dubarry", für die unter anderen Annette Dasch und Humorist Harald Schmidt ans Haus kommen.

De Beer will in ihrer Amtszeit kein Risiko scheuen: "Wir wollen manchmal auch scheitern, wir wollen Farbe in die Welt bringen."