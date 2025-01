"L'Orfeo" in Salzburg: Schöner sterben mit Rolando Villazon

So hat man Claudio Monetverdis berühmte Oper „L’Orfeo“ um die tragische Liebesgeschichte von Orpheus und Euridike noch nie gesehen. Regisseur Nikolaus Habjan, selbst begnadeter Puppenspieler, stellte den Liebenden zwei lebensgroße Puppen an die Seite, um so das innere Ich des antiken Seefahrers und seiner Braut sichtbar zu machen. Was nach spielerischer Modernisierung klingt, entpuppte sich als genialer Kunstgriff.