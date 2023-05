Loreen schrieb beim Song Contest Geschichte

Loreen gewann am Samstag mit „Tattoo“. 2012 hatte sie in Baku mit „Euphoria“ triumphiert.

"Wer weiß, vielleicht komme ich ein drittes Mal zurück", scherzte Loreen sichtlich gelöst auf der Pressekonferenz nach dem Eurovision Song Contest in Liverpool. Mit einer perfekten Bühnenshow hatte die 39-Jährige am Samstagabend erreicht, was vor ihr noch keine Frau schaffte: Sie gewann die größte Musikshow der Welt zum zweiten Mal. Zuvor hatte ihn mit Johnny Logan erst ein Künstler zwei Mal (1980 und 1987) gewonnen. 1992 siegte er noch einmal als Komponist.

Bildergalerie: Das war der Song Contest 2023 BRITAIN-EU-MUSIC-AWARDS-CONTEST-EUROVISION (Foto: OLI SCARFF (AFP)) Bild 1/57 Galerie ansehen

Loreen galt seit Monaten mit ihrem Song, der viele an ihren Siegertitel "Euphoria" aus dem Jahr 2012 in Baku erinnerte, als Favoritin bei den Wettbüros. Im Finale gewann sie vor allem dank der 37 Länderjurys. Publikumsliebling war ein anderer: Der finnische Rapper Käärijä entschied mit Happy-Sound, grünen Puffärmeln und exaltiertem Auftritt das Televoting für sich, erhielt aber deutlich weniger Jurypunkte – und landete auf Platz zwei. Bronze beim Wettsingen errang Noa Kirel aus Israel, die beim Auftritt nicht mit ihren Reizen geizte. Mit einer Drama-Ballade schaffte Marco Mengoni mit Platz vier erneut eine Spitzenposition für Italien.

Publikumsliebling: der finnische Rapper Käärijä mit „Cha Cha Cha“ Bild: APA/AFP/OLI SCARFF

Österreichs Duo Teya und Salena galt mit seinem eingängigen Song "Who the Hell Is Edgar?", mit dem sie im Semifinale den zweiten Platz belegt hatten, als Kandidat, der für eine Überraschung gut war. Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die beiden Wienerinnen belegten nach dem Juryentscheid Platz acht, stürzten aber nach dem Publikumsvoting, bei dem sie nur 16 Punkte erhielten, auf den 15. Gesamtrang ab. Allerdings: Zwischen Platz zehn und Platz 15 lagen nur neun Punkte. Mit ein bisschen Glück wäre mehr drinnen gewesen.

Auffallen um jeden Preis

Trotzdem zeigten sich die beiden nach der Show happy: "Unser Traum, ins Finale zu kommen, hat sich erfüllt", sagte Teya. Die Platzierung sei ihnen nicht so wichtig. Für ihre Performance erhielten die Österreicherinnen viel Lob. Die renommierte FAZ hatte am Freitag geschrieben: "Das Beste am zweiten Halbfinale war Österreich." Der Text ihres mit Co-Autoren selbst geschriebenen Liedes, das die Musikbranche kritisiert, wurde als bester Text des gesamten Bewerbes ausgezeichnet.

Oh Lord! Chris Harms wurde mit seiner Metalband Lord Of The Lost für Deutschland Letzter. Bild: APA/dpa/Vennenbernd

Für viele Beiträge lautete das Motto "auffallen um jeden Preis", egal ob durch auffällige Inszenierung, als Kabarett (etwa Kroatiens Band Let 3) oder politisch (etwa Tschechiens Frauensextett Vesna). Großbritannien, das für die von Russland angegriffene Ukraine als Austragungsland einsprang, organisierte eine spektakuläre Show, die im ORF 1,1 Millionen Menschen sahen. Die Briten erwiesen sich auch beim Ergebnis als perfekter Gastgeber: vorletzter Platz vor Deutschland.

Teya & Salena Bild: Roman Zach-Kiesling

3 Fragen an ... Teya und Salena

Die Österreicherinnen belegten Platz 15 unter 26 Teilnehmern im Finale des Song Contest.

1. Gratulation zu Platz 15! Was überwiegt – Freude oder Enttäuschung?

Salena: Es war eine Erfahrung, die wir so nie wieder haben werden. Wir sind zufrieden, hatten viel Spaß und haben unser Ziel, ins Finale zu kommen, erreicht. Von daher: alles easy!

Teya: Unser Traum hat sich erfüllt, alles andere ist egal.

2. Nach dem Juryvoting lagt ihr auf Platz acht. Habt ihr damit gerechnet?

Teya: Nein, wir dachten, unser Song ist eher ein Publikumssong als ein Jurysong. Für Platz acht sind wir unglaublich dankbar. Rang 15 finden wir supergut.

3. Wie wird euch der Song Contest in Erinnerung bleiben?

Salena: Es war wunderschön. Ich würde das sofort wieder machen, weil wir so viel Liebe erfahren haben und so vielen neue Leute kennengelernt haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn