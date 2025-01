Steininger: "Weiteres Sparen an Local-Bühne und Kino ist mit Freistadt als Kulturstadt nicht mehr in Einklang zu bringen"

In einem Brief, der den OÖNachrichten vorliegt, wendet sich Wolfgang Steininger an den Stadt- und Gemeinderat in Freistadt, wo er als Obmann des Kulturvereins Local-Bühne und als Betreiber des Kinos fungiert. Darin fordert der 68-Jährige "eine gerechte Verteilung unter Einhaltung objektiver Kriterien" der "immer weniger werdenden Mittel" der Gemeinde.