Live-Doppelpack mit Folkshilfe und Wanda in Linz

Am 17. Juli 2020 gastiert die Wiener Erfolgscombo Wanda auf der Donaulände. Dank brauner Lederjacke, lässigem Italo-Kitsch und viel Amore zählt die Band um ihren charismatischen Frontmann Marco Wanda zu Recht zu den erfolgreichsten österreichischen Musikexporten. Mit im Gepäck hat das Quintett sein aktuelles Album "Ciao!", das in Österreich direkt auf Platz 1 und in Deutschland auf Platz 4 der Charts kletterte.

Am Tag darauf, den 18. Juli, bestreiten Flo, Gabriel und Paul von der Folkshilfe ein echtes Linz- Heimspiel. Das junge Trio gilt als eine der mitreißendsten und innovativsten Bands des Landes – ein Ruf, den es mit der Ende November erscheinenden neuen Platte "Sing" zu verteidigen gilt. Im Vorprogramm geigt das aufstrebende Austropop-Duo Edmund.

Karten für die "Ahoi"-Konzerte gibt’s an morgen bei der OÖN- Tickethotline unter 0732 / 7805 805 sowie in den Verkaufsstellen Linz, Wels, Ried. An der Posthof-Kassa ist außerdem ein limitiertes Kombiticket für 79,90 Euro erhältlich.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at