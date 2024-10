LIVA: Dienstverhältnis mit René Esterbauer einvernehmlich aufgelöst

Am 16. Oktober ist Rene Esterbauer als kaufmännischer Geschäftsführer der LIVA und damit des Brucknerhauses freigestellt worden. Nun steht fest, dass der 39-Jährige nicht in das Unternehmen der Stadt Linz zurückkehren wird. Auf Empfehlung der die Stadt vertretenden Rechtsanwälte „LeitnerLaw“ wurde nun vom geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) eine einvernehmliche Auflösung von Esterbauers Dienstverhältnisses vereinbart. Prammer: „Rene Esterbauer übernahm die Geschäftsführung der LIVA in einer sehr schwierigen Zeit und führte das Haus allein - ohne künstlerische Leitung - weiter fort. Trotz der herausfordernden Umstände konnten die künstlerischen und sportlichen Highlights dieses Jahres gemeinsam mit dem Team hervorragend umgesetzt werden. Das Dienstverhältnis wird mit 31. Mai 2025 beendet.“ Bis zu diesem Zeitpunkt werde er seinen Urlaub verbrauchen und freigestellt sein.

Über Prammer lässt Esterbauer ausrichten: „Ich bedanke mich vor allem bei dem gesamten Team der LIVA, welches angesichts der schwierigen Umstände sowohl das Tagesgeschäft als auch die Highlights dieses Jahres, 200 Jahre Anton Bruckner und 50 Jahre Brucknerhaus, tadellos umsetzten. Persönlich ist es mir ein Anliegen, dass sich die Situation rund um die LIVA alsbald beruhigt und der eigentliche Zweck der LIVA, nämlich Sport- und Kulturerlebnisse zu schaffen, wieder in den Fokus rückt.“

Bereits seit 18. Oktober verantwortet der Steuerberater Alexander Stefan interimistisch die LIVA-Finanzen, um die Geschäftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Dennoch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren alsbald eine neue wirtschaftliche und künstlerische Leitung der LIVA zu installieren.

Wie war es zur Trennung von Rene Esterbauer gekommen: Am 11. Oktober erfuhr LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender Meinhard Lukas, dass am 16. Juli ein E-Mail ins Brucknerhaus geschickt worden war, dem jene Chats angehängt waren, die am 20. August von den OÖN exklusiv veröffentlicht wurden. Und die am 23. August zum Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger geführt haben, weil darin nachgewiesen wurde, dass sich Luger und Kerschbaum nicht nur wider aller Behauptungen des damaligen Bürgermeisters schon Jahre vor Kerschbaums Bewerbung um die künstlerische Leitung des Brucknerhause gekannt hatten. Sondern auch, dass ihm Luger die Fragen vor dem Hearing der Bestellungs-Kommission zugespielt hatte. In all diesen Punkten hatte Klaus Luger sieben Jahre lang gelogen. Wie nun bekannt ist, hat das E-Mail auch Esterbauer erreicht - und es heißt, der Geschäftsführer habe fortan nicht alles in seiner Macht Stehende zum Wohle der LIVA getan.

Druck soll ausgeübt worden sein

Stattdessen soll Druck auf LIVA-Mitarbeiter ausgeübt worden sein, an der Vertuschung E-Mails mitzuwirken. Zur Erinnerung: Es war die Zeit, in der Klaus Luger nicht nur Bürgermeister war, sondern auch noch Chef des LIVA-Aufsichtsrates und Eigentümervertreter.

Der ehemalige Motorrad-Profi Esterbauer, der zuvor bei Red Bull und KTM angeheuert hatte, trat seinen Job am 1. März an. Nach der Freistellung Kerschbaums am 15. März leitete er die Brucknerhaus-Geschicke monatelang alleine. Hat er nun auf Lugers Geheiß gehandelt? Diese Frage bleibt für die Öffentlichkeit vorerst unbeantwortet. Aus dem Brucknerhaus heißt es, Dietmar Kerschbaum wollte den Chatverlauf aus einem älteren Handy wiederhergestellt haben - möglicherweise um im schon lange schwelenden Konflikt mit Luger den Druck zu erhöhen. Über einer Verkettung von schicksalhaften Irrtümern sei der forensische sichergestellte Chat-Verlauf von einem Welser Unternehmen per E-Mail ans Brucknerhaus geschickt worden. Unter anderem an Kerschbaums Adresse, die trotz seiner Kündigung am 9. Juli noch nicht abgeschaltet worden war, sowie an andere Brucknerhaus-Adressaten.

Dass aus diesen Chats und E-Mails nicht die richtigen Schlüsse gezogen und für das Unternehmen keineswegs die besten Schritte eingeleitet worden sind, begründet nun den Abschied von Rene Esterbauer.

