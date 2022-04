Florian Neuner mit Literaturpreis geehrt

Florian Neuner hat schon die Welt abgegrast. Cleveland, das Ruhrgebiet, Berlin. Aber es zieht den avantgardistisch Schreibenden nie in Altstädte. Vielmehr hält er nach Industrieschloten Ausschau, nach großen Hallen in der Peripherie. Da lässt er sich treiben, überraschen, sich von der Neugier an dem, was ihn hinter der nächsten Ecke überraschen könnte, antreiben.

Meist steht am Beginn eines späteren Textes der Besuch einer Kneipe, eines Pubs, eines Wirtshauses. "Wenn man ein Bier bestellt, ist das die Legitimation, sich hinzusetzen und ein Gespräch anzufangen", erzählt der gebürtige Welser, der jetzt mit dem mit 10.000 Euro dotierten "Outstanding Artist Award für Literatur" der Republik Österreich ausgezeichnet worden ist. Was der 49-Jährige selbst an seiner Arbeit "outstanding", hervorstechend, herausragend findet? "Bei mir spielen abstrakte Zugänge eine starke Rolle. Ich trete für eine modernistische Literatur ein, gegen das traditionelle Erzählen. Man muss sich ästhetisch heute anders wappnen als für einen Roman des 19. Jahrhunderts", sagt Neuner, der freimütig zugibt, dass er sich "dem Ruhrgebiet nicht entziehen kann".

Rost, Ruhrtext, Ramsch

Was sich abstrakt anhört, bekommt in seinen Büchern, die "Rost", "Ruhrtext" oder "Ramsch" heißen, ein plausibles Gesicht. Im Moment treibt sich Florian Neuner geografisch ganz atypisch herum. Als Stadtschreiber von Graz residiert er oben am Schlossberg-Schlössl. Natürlich hat er die Industriezone der steirischen Metropole längst erkundet.

Florian Neuners Vita ist gepflastert von Auszeichnungen, aber auch Projekt- und Arbeitsstipendien. Eben weil das, was er macht, sprachlich anspruchsvoll ist und so neue Sichtweisen zulässt. Der Wahl-Berliner empfiehlt seine Literatur durchaus auch als Reiseführer der anderen Art: "Man kann es so sehen. Andererseits sind meine Texte Zeitdokumente, weil so viele Details, etwa die Namen von Geschäften und Lokalen, sich erstaunlich schnell verändern. Vieles davon findet man in ein paar Jahren gar nicht mehr."