Literaturnobelpreis geht an Südkoreanerin Han Kang

Das verkündete der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, am Donnerstag. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (970.000 Euro) dotiert. Im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Norweger Jon Fosse. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie Mats Malm

Han Kang, die mit ihrem abgründigen Roman „Die Vegetarierin“ 2016 bereits mit dem Man Booker International Prize ausgezeichnet wurde, stammt aus der südkoreanischen Provinzhauptstadt Gwangju. Die 53-Jährige wird "für ihre intensive poetische Prosa, die sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt", ausgezeichnet, so die Kurzbegründung der Akademie.

Als Favoriten galten die chinesische Avantgarde-Autorin Can Xue, der Australier Gerald Murnane und der japanische Schriftsteller Haruki Murakami.

