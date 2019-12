Literaturexport nach Oslo

Österreichische Literatur wird in Norwegen sehr geschätzt – mit dem "Literarischen Salon" wird seit 1996 ein Forum für literarische Neuerscheinungen geboten. Mehrmals im Jahr finden an der österreichischen Botschaft Lesungen statt. Zahlreiche bekannte Schriftsteller – von Michael Köhlmeier über Thomas Glavinic, Arno Geiger bis zu Vea Kaiser – waren schon zu Gast, und vor wenigen Tagen las dort OÖN-Kolumnist, Literaturkritiker und Autor Christian Schacherreiter aus seinem neuen Buch "Lügenvaters Kinder". Eingeladen hatte den im Innviertel aufgewachsenen und in Gallneukirchen lebenden Autor der aus Schärding stammende österreichische Botschafter in Oslo, Wilhelm Donko.

Deutsch wird von vielen Norwegern gesprochen, im Publikum waren daher auch viele deutsch sprechende Gäste. "Von den vielen sehr guten Lesungen hier im Literarischen Salon war diese eine der besten", sagte der norwegische Ex-Diplomat Tryggve Øglænd. Und auch der Autor selbst meinte: "Interessiertes Publikum, tolle Atmosphäre – das war eine meiner besten Lesungen!" Der aktuelle Literarische Salon war der 75. dieser Art. (rokl)