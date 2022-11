Zeitgeschichte in intimen Geschichten

Mit dem fabelhaften Thriller "Dann schlaf auch du" über einen Kindermord erlangte Leïla Slimani Bekanntheit. 2016 wurde sie dafür mit Frankreichs wichtigstem Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet. Seitdem hat sich die 1981 in Rabat in Marokko geborene und in Portugal lebende Frau, die ab 1999 in Paris studiert hat, als eine der bedeutendsten Stimmen der europäischen Literatur emporgeschrieben.