Worum es in Peter Sloterdijks jüngstem Buch geht

Peter Sloterdijk hat sein jüngstes Buch dem Großthema Europa in Geschichte und Gegenwart gewidmet, und man fragt sich, ob sich das auf knapp 300 Seiten ausgehen kann. Es ist nicht leicht, aber Sloterdijk schafft es, indem er Europa selbst mit einem dicken Buch vergleicht, in das er – natürlich an wohlüberlegten Stellen – das eine oder andere Lesezeichen einlegt.