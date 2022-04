Literaturnobelpreisträger Peter Handke widmet sein neues Buch „Zwiegespräch“ den Schauspielern Bruno Ganz und Otto Sander

Die Grenze zwischen Bühnentext und Erzählung ist im Werk Peter Handkes fließend. „Zwiegespräch“ heißt sein neues Buch, und schon der Titel deutet den dramatischen Charakter dieser Prosa an. Gewidmet ist „Zwiegespräch“ zwei großartigen Schauspielern, Otto Sander und Bruno Ganz. Handkes Dialog, dargeboten von Ganz und Sander, kann man sich nur als herausragendes Bühnenereignis vorstellen. Aber beide sind schon seit Jahren tot.

Das gibt diesem „Zwiegespräch“ von vornherein einen melancholischen Charakter von Vergänglichkeit und verlorener Zeit. Die zwei sympathischen Figuren, die das Zwiegespräch führen, bleiben namenlos. Sie erinnern an Estragon und Wladimir in Becketts „Warten auf Godot“, kindlich, skurril, nicht so ganz von dieser Welt. „Zwei besondere Narren sind wir, ein jeder auf seine Weise“, sagt der eine und der andere stimmt ihm zu. Der Narr ist bei Handke meist eine positive Figur, dem Leben humorvoll zugewandt, weise auf seltsam naive Art. Der erste Narr erzählt im „Zwiegespräch“ von seiner Kindheitserinnerung an einen Theaterbesuch. Das Stück ist zwar längst in Vergessenheit geraten, nicht aber die Dekoration, „ein Haus im Hintergrund der Bühne“, gebunden daran die unerfüllte Erwartung des Kindes, aus diesem Haus müsse nun ein einzigartiger Mensch heraustreten.

Dieses Kindheitserlebnis hat sich beim ersten Narren zu einem Urbild verfestigt, das ihn sein Leben lang begleitet. Immer wieder erregen Häuser seine Aufmerksamkeit, eher unauffällige „Behausungen“, zum Beispiel eine Feldscheune, in der ein Mann und eine Frau in einer Fremdsprache miteinander flüstern, oder ein Häuschen inmitten eines Friedhofs. Der zweite Narr ist auf das Großvater-Thema fixiert. Ihm scheint es, als hätte seine Generation oft ihre Großväter idealisiert, um sie von ihrer Mitschuld an den nationalsozialistischen Verbrechen reinzuwaschen. Das Vorhaben, darüber zu erzählen, hat er aber aufgegeben, zumal sich sein eigenes Großvaterbild nicht in diesen Interpretationsrahmen fügt.

Ein Meisterwerk, aber zu kurz

Die Wut des Großvaters, der auf Tiere eingeschlagen und Hornissen in ihrem Nest eingemauert hat, galt eigentlich dem „Mord-Monster ohne Namen“, das für den „Heldentod“ seiner Söhne verantwortlich war. Ebenso beachtenswert wie die Inhalte ist in „Zwiegespräch“ die Kommunikationsform der Narren: ihre Ermunterung des Gesprächspartners, seine Geschichte zu erzählen; ihre Bereitschaft, zuzuhören, nachzufragen und Wiederholungen zu dulden. Beide scheinen die Geschichte des anderen mittlerweile so gut zu kennen, dass sie die Rollen tauschen könnten.

Wenn man etwas gegen Peter Handkes kleines Meisterwerk einwenden kann, dann ist es die Kürze. Die Lebensthemen der beiden Narren bleiben in dieser verknappten Form einfach zu skizzenhaft.