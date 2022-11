"Wo ist Nancy?", schrie der Attentäter – er meinte Nancy Pelosi, eine der prominentesten Persönlichkeiten der Demokraten in den USA und eine der größten Hassfiguren für Ex-Präsident Donald Trump. Der Attentäter war Freitag vor einer Woche in Nancy Pelosis Haus eingebrochen und hatte deren Ehemann Paul mit einem Hammer so schwer verletzt, dass dieser mit einem Schädelbruch in ein Spital eingeliefert werden musste. Nancy Pelosi selbst, der der Anschlag galt, war nicht zu Hause.