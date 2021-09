Wilfried Steiner, Schriftsteller und Künstlerischer Leiter des Linzer Posthofs, erinnert in einem lesenswerten Essay an Gustav Landauer, in dessen Biografie sich die konfliktreiche Zeit zwischen 1900 und 1920 spiegelt. Steiner beleuchtet eindrucksvoll die entscheidenden Lebensstationen des 1870 geborenen Literaten und Anarchisten: sein zähes, poetisch aufgeladenes Werben um die Lyrikerin Hedwig Lachmann; Begegnungen mit Gleichgesinnten wie Erich Mühsam und Peter Kropotkin; die Gründung des