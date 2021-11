"Schreiben macht mich glücklich"

Die Idee, einen Roman zu schreiben, geisterte lange in Uli Brée herum. "Ich hatte schon einmal das Gefühl, sukzessive aus dem Filmgeschäft aussteigen zu wollen, weil es so hart ist, und mehr in die die Literatur zu gehen", sagt der Drehbuchautor, der mit TV-Serien wie "Vorstadtweiber" oder "Vier Frauen und ein Todesfall" regelmäßig Hunderttausende begeistert.