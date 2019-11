Sage und schreibe 357 Bücher hat der Wiener Autor, Regisseur und Moderator Thomas Brezina (56) in den vergangenen 36 Jahren veröffentlicht. Das macht einen Jahresschnitt von 9,91 Werken. Von der Kinderbuchserie "Knickerbockerbande" bis zu Ratgebern für Erwachsene waren alle Bücher Brezinas Verkaufsschlager. Mit seinem jüngsten Werk "Liebesbrief an Unbekannt" hat er sich erstmals an das Genre Liebesroman herangewagt.