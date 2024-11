Rio Reiser: Halt dich an seiner Liebe fest

"Du kennst die Wahrheit, ich nicht mal dich. Du bist die Liebe, ich lieb nur mich. Ich bin verkrampft, du bist so frei, ich komm um 14.30 und du um halb drei." Diese Zeilen von Rio Reiser (1950–1996) erschienen 1983 in seinem Songtext zu "Ich bin müde". Mehr als 40 Jahre später kommt man nicht umhin, sich eines zu fragen: Kann man unüberbrückbare Differenzen in Liebesdingen noch schöner, poetischer, bittersüßer und witziger in deutsche Worte fassen?