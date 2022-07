Oh, wie schön ist Bullerbü

"Mir tun alle leid, die nicht in Bullerbü leben", sagt die kleine Inga in Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker. Und tatsächlich weckt schon der Name bei vielen Menschen die Sehnsucht nach dieser heilen Welt. Denn nichts anderes ist Bullerbü – diese drei Höfe in Schweden, auf denen die Kinder fröhlich spielen. Die OÖN haben Psychotherapeutin Herta Wimberger-Spörker gefragt, warum wir die Geschichten bis heute so gernhaben.