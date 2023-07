Aufgewachsen ist er in Perg und Arbing, am BRG Steyr hat er maturiert, heute lebt Franz Kabelka in Feldkirch. Ein Arbeitsschwerpunkt des Schriftstellers und Musikers ist schon seit vielen Jahren der Kriminalroman, auch sein jüngstes Buch "Kubanische Krokodile" ist ein Polit-Krimi – aber nicht nur.