Der Wiener Wissenschaftsjournalist Georg Hollaus hat eine ausgefallene Vorliebe: In dutzenden dicken Ordnern sammelt er alles, was es über das "Tunguska-Ereignis" zu wissen gibt. Dabei wurden am 30. Juni 1908 nahe dem sibirischen Fluss Millionen Bäume umgeknickt, ohne dass die Ursache je geklärt wurde. Doch Hollaus’ Tunguska-Enthusiasmus ist so wenig zielgerichtet wie seine Karriere: Weder als Redakteur noch als Experte schafft er es zu Ansehen.