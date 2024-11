Mit Horvath die Gegenwart verstehen

Mitunter sind es Zufälle, die große Auswirkungen haben. So absolvierte etwa der Freistädter Martin Vejvar im Zuge seines Germanistik-Studiums in Wien ein Praktikum am Literaturarchiv der Nationalbibliothek. Während dieser Tätigkeit lief er Klaus Kastberger über den Weg. Der Gmundner, der seit heuer Jury-Vorsitzender des Bachmannpreises ist und 2015 die Leitung des Literaturhauses Graz übernommen hat, war damals ebendort wissenschaftlicher Mitarbeiter.