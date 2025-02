Mit den Tuareg durch die Sahara

Um ein Reiseziel in Augenschein zu nehmen, braucht es oft nicht viel mehr als ein Bild. Bei Wolfgang Büscher war es ein Haus aus schwarzen Steinen in der algerischen Wüste. Charles de Foucauld (1858–1916) hatte dort, auf dem Hochplateau des Assekrem in 2780 Metern Höhe, eine Eremitage errichtet. Aber wie wurde aus dem Sohn einer reichen Adelsfamilie und Soldaten ein Priester und Eremit in der Wüste?