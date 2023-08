Millennium-Saga: Eine Frau setzt Larsson-Reihe fort

Die schwedische Autorin Karin Smirnoff hat sich der schwierigen wie verlockenden Aufgabe angenommen, die düsteren Geschichten aus dem vermeintlich so friedlichen Schweden weiterzuerzählen. Erstmals hat damit eine Frau die Kontrolle über die Millennium-Saga übernommen: "Verderben" heißt der siebte, 464 Seiten dicke Teil der Reihe, der heute im Heyne Verlag erscheint. In Schweden ist das Werk bereits Ende 2022 unter dem Titel "Havsörnens skrik" (Der Schrei des Seeadlers) in den Handel gekommen. Es verkaufte sich seitdem über 100.000 Mal im Land.

Damit hat eine Erfolgsreihe doch noch eine Fortsetzung gefunden, die eigentlich schon als abgeschlossen galt: "Vernichtung" von David Lagercrantz hatte 2019 das Finale sein sollen, doch dann erwarb der schwedische Verlag Polaris die Rechte an drei neuen Millennium-Büchern – Ende 2021 wurde Smirnoff als nächste Autorin aus dem Hut gezaubert.

