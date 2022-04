Kummerkastentante in Fahrt

Es ist eine Verliebtheit, die augenblicklich einsetzt, die nicht lange fackelt oder sich gar erst entwickeln muss. Die Ich-Erzählerin in Stine Pilgaards dänischem Erfolgsroman muss man einfach lieben. Spätestens wenn sie auf der Seite zwei erklärt, warum der Nachwuchs nach eineinhalb Jahren noch immer keinen Namen hat, ist man der Frau verfallen. Sie ist namenlos wie ihr "Sohn" und ihr "Freund" oder "Liebster", wie sie ihn auch nennt.

Die Jungfamilie hat es nach Velling in Westjütland verschlagen. Ihre bessere Hälfte hat dort eine Anstellung als Lehrer in der Volkshochschule gefunden, einer Art Internat auf Zeit für junge Menschen und in Dänemark eine bedeutende Institution. Die Ich-Erzählerin versucht in dem ländlichen Idyll Fuß zu fassen. In Velling gibt es einen Naturkindergarten, eine Fahrschule und eine Lokalzeitung – allesamt wichtige Stationen im Leben der Hauptfigur. "Wir in Velling wollen was", steht auf dem Ortsschild – nur was, steht da nicht. Alles klar? Genau. Auch die Ich-Erzählerin hat so ihre Probleme, zu verstehen, was die Vellinger meinen. Wie das oft so ist auf dem Land, erweist sich das Dorfleben eine Welt für sich. Mit den Bewohnern und ihren Eigenheiten verhält es sich nicht anders. Was die Kommunikation nicht einfach macht, zumal sich die Protagonistin ob der Einsilbrigkeit der Jütländer im "Land der kurzen Sätze" wähnt.

So richtig auf geht die Hauptfigur in ihrer Rolle als Kummerkastentante in der Lokalzeitung. Zwischen den kurzen Kapiteln finden sich Textsequenzen aus Frage und Antwort, bei denen Themen, die jeder kennt, aber keiner so offen ansprechen würde, mit entwaffnender Offenheit behandelt werden – weil ein wichtiger Aspekt nicht gewahrt bleibt: die Anonymität.

Darüber hinaus versucht die Beziehungsratgeberin, die Herausforderungen des Mutterseins zu bewältigen und nach 87 Fahrstunden endlich die Führerscheinprüfung zu bestehen. Gemeinsam mit der minder begabten Fahrschülerin und den entnervten Fahrlehrern begibt sich der Leser auf die Straße. Ein Lesevergnügen sondergleichen, wie das Buch insgesamt, das vor Wortwitz sprüht, ohne je banal zu sein.

Nie hat sich der Alltag erfrischender gelesen, weshalb auch die Übersetzung ins Deutsche durch Hinrich Schmidt-Henkel nicht genug gewürdigt werden kann. Hier waren Sprachkünstler am Werk. "Meter pro Sekunde" ist Pilgaards insgesamt drittes Werk und ihr erster Roman auf Deutsch. Bitte mehr!