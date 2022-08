Sophia ist Psychologie-Studentin und kellnert in einer deutschen Weinstube, in der an der Wand steht: "In vino caritas." Sie und ihr Stammgast Martin, ein Musiker, plaudern über Gott, die Welt und den Rest. Sie meinen mehr über Wein zu wissen als die Gäste. Also serviert Sophia ihnen nicht das bestellte Glas, sondern einen Wein, der ihrer Meinung nach besser in deren Lebenssituation passt, ob sich nun zwei streiten oder sich eine Liebesgeschichte anbahnt.