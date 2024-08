Identitätssuche mit Herz und Hirn

Auf 302 Seiten verflicht er Hörensagen mit Erfundenem, Aufgespürtem und Erinnertem zu einer Familiensaga, die nicht nur Nachfahren von Heimatvertriebenen aus der Seele schreibt. Palms Eltern Ana und Stjepan mussten das Dorf Suhopolje in Kroatien im Getöse des Zweiten Weltkriegs verlassen und schlugen zufällig in Neukirchen an der Vöckla auf. Ihre Vorfahren waren im 18. Jahrhundert aus Baden-Württemberg nach Kroatien geflüchtet.