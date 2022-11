Ein Konditorgeselle bringt sich mitten in Berlin um – bei der Leiche findet die Polizei später eine Karte mit der Aufschrift: "In 30 Stunden musst du tot sein." Dieser mysteriöse Vorfall, der sich im Juni 1878 in Berlin wirklich zugetragen hat, ist Ausgangspunkt für die neue Krimireihe von Bestsellerautorin Alex Beer.