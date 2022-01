Voller Lieber, aber ohne Verklärung schreibt sich Monika Helfer in ihrem heute erscheinenden Band "Löwenherz" ihren Bruder Richard von der Seele. Dieser charmante junge Mann mit dem Kopf in den Wolken und mit den "verqueren", von einer Rachitis-Erkrankung in Kindertagen gezeichneten Beinen nimmt sich im Alter von 30 Jahren das Leben.