Hitlers Wien

Die 2016 verstorbene Erfolgsautorin zahlreicher meist biografischer historischer Studien zur Geschichte Österreichs hatte vor 25 Jahren erstmals umfassend versucht, Hitlers Jahre in Wien stärker mit der Kultur- und Sozialgeschichte der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt in Beziehung zu setzen. Adolf Hitler, so hat sie nachgewiesen, ist ohne Wien nicht denkbar. Es ist die Erfahrung der habsburgischen Metropole, die das Denken und Handeln des Diktators zutiefst prägte.